VIDEO - Canestri impossibili e alley-oop: quarto periodo da killer per Kyle Weems contro Ulm

113 visualizzazioni | 01:17

Con 18 punti, Kyle Weems è il miglior realizzatore della Segafredo Virtus Bologna nella trasferta vittoriosa a Ulm all'esordio in Eurocup: l'esterno statunitense gioca, in particolare, un grande quarto periodo, dove mette in mostra il suo intero repertorio offensivo.