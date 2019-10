VIDEO - Block of the Round: Justin Sears cancella Whittington con una stoppata pazzesca al tabellone

Justin Sears, centro in forza alla formazione tedesca dell'EWE Baskets Oldenburg, è l'autore della stoppata più impressionante della seconda giornata di Eurocup: eccolo salire in cielo per cancellare al tabellone un tentativo di lay-up di Greg Whittington nella partita contro il Galatasaray.