Alessandro Gentile MVP della 9a giornata di Eurocup: vittoria Trento col career high, 37 punti

Massimo in carriera per lui, record per Trento in A e nelle Coppe e punto più alto dal marzo 2018 per un giocatore in Eurocup! Questa la sintesi della prestazione da 37 punti di Ale Gentile con cui ha guidato l'Aquila al successo sul campo di Gdynia che ha evitato l'eliminazione dalla corsa alle Top 16. MVP più che ovvio.