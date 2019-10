VIDEO - Ale Gentile a quattro ruote motrici! Quando va al ferro non può essere fermato

127 visualizzazioni | 00:59

C'è ancora tanto da fare per Alessandro Gentile con l'Aquila Trento, il suo esordio in Eurocup non è indimenticabile ma la sua dote di attaccare il ferro con potenza e coordinazione è una dote che coach Brienza dovrà sfruttare. Tutto il basket italiano ed europeo LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player