Jamel McLean MVP della 2a giornata delle Top 16 di Eurocup: l'ex Milano brilla per il Kuban

19 punti, 4 recuperi, 3 rimbalzi e 7 falli subiti in soli 22 minuti per 31 di valutazione: una prova di incredibile efficacia quella di Jamel McLean, lungo ex Olimpia Milano, che firma il successo della Lokomotiv Kuban per 92-79 a a Francoforte contro gli Skyliners.