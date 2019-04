Highlights: Valencia Basket-ALBA Berlino 89-63

14 visualizzazioni | 02:22

A "La Fonteta" la formazione spagnola vince con un netto 89-63 e conquista per la quarta volta il secondo trofeo organizzato da Euroleague. E' festa grande per il pubblico arancione che nella prossima stagione 2019-20 ritroverà il principale palcoscenico continentale. Favoloso il montenegrino Bojan Dubljevic, dominante in gara 3 con 18 punti, 8 rimbalzi e 3 assist, MVP il pivot Will Thomas.