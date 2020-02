VIDEO - Prosegue lo show di John Brown: voto 10 per la sua schiacciata con "mulino a vento"

Nel giorno in cui va in scena lo Slam Dunk Contest all'All Star Game NBA, a Pesaro è John Brown a mettere in piedi il suo show: la sua "windmill", la schiacciata con mulino a vento, vale un bel 10.