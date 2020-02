Final Eight, highlights: Happy Casa Brindisi-Pompea Fortitudo Bologna 78-53

1 visualizzazione | 06:45

Per la seconda volta consecutiva, la Happy Casa Brindisi accede alla finale di Coppa Italia grazie al nettissimo successo per 78-53 sulla Pompea Fortitudo Bologna in una partita che la vede da subito completa padrona del ritmo e dominante per intensità, energia e agonismo. La sfida finale con la Reyer Venezia, inedita, regalerà la prima Coppa Italia della storia alla vincitrice.