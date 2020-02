Final Eight, highlights: Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi 86-91

100 visualizzazioni | 08:18

La Happy Casa Brindisi è la terza semifinalista delle Final Eight di Coppa Italia 2020: la squadra di coach Frank Vitucci, reduce dal ko in finale nella scorsa edizione, piazza il secondo upset del tabellone dopo quello di Venezia sulla Virtus Bologna eliminando la Dinamo Sassari con il punteggio di 91-86. Adrian Banks è l'MVP con 37 punti a referto, record assoluto in una partita di Final Eight.