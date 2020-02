VIDEO - Final Eight 2020 di Coppa Italia: dal 13 al 16 febbraio tutta su Eurosport 2 ed Eurosport Player

Da giovedì 13 a domenica 16 febbraio 2020 sul parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro, le migliori 8 squadre del Campionato italiano LBA di basket si contenderanno la Zurich Connect Final Eight 2020 di Coppa Italia, con tutte le gare in diretta su Eurosport 2 e in streaming LIVE / on-demand su Eurosport Player.