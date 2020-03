Ottavi gara-1, highlights: Banco di Sardegna Sassari-San Pablo Burgos 81-84

visualizzazione | 02:59

Il San Pablo Burgos sgambetta la Dinamo Sassari passando al Palaserradimigni in gara-1 degli ottavi di finale di Champions League. Vitor Benite è il mattatore con 30 punti, frutto di 7/10 dall'arco. Per Sassari non bastano i 17 punti di Marco Spissu.