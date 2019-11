Highlights: PAOK Salonicco-Happy Casa Brindisi 95-91

12 visualizzazioni | 03:44

La Happy Casa Brindisi incassa la terza sconfitta in altrettante trasferte in Champions League, cadendo sul parquet della formazione greca del PAOK Salonicco, ancora a secco di vittorie nelle prime quattro giornate. Adam Smith segna 27 punti, seguito dai 19 di Aaron Best, per Brindisi non servono i 23 punti di Kelvin Martin e i 19 di John Brown.