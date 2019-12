Highlights: Dinamo Sassari-BAXI Manresa 73-74

visualizzazione | 02:54

La Dinamo Sassari incassa la seconda sconfitta stagionale in Champions League, sgambettata al PalaSerradimigni dalla formazione spagnola del BAXI Manresa. Decisivo l'ex-trevigiano Ryan Toolson, autore di 24 punti e fondamentale nel lanciare la rimonta dal -12 cui era sprofondata Manresa a metà del terzo periodo. Per la Dinamo non servono i 24 punti con 10 rimbalzi di Dwayne Evans.