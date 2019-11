VIDEO - "Voglio vincere questa c***o di partita"! Pozzecco carica Sassari a modo suo nel timeout

L'istrionico Gianmarco Pozzecco non usa giri di parole per parlare ai suoi ragazzi durante il timeout nella gara tra Unet Holon e Sassari: "Loro sono terribili! Voglio vincere questa c***o di partita di 15 punti!".