Tyrese Rice del Brose Bamberg è l'MVP della Champions League 2018-19

E' Tyrese Rice il miglior giocatore della Champions 2018-19! La 31enne guardia americana, ex tra le altre di Khimki, Barcellona e Maccabi Tel Aviv, è stato il trascinatore del Brose Bamberg fino alla Final Four anche se le sue prove non sono bastate per andare fino in fondo, nello specifico i 21 punti segnati contro Bologna in semifinale.