Top 10: le migliori giocate della 10a giornata di Champions League

54 visualizzazioni | 01:52

Divertimento assicurato con la Top 10 di Champions! Il podio si apre con MarQuez Haynes di Venezia e il suo crossover per disorientare l'avversario e segnargli in faccia; alla 2 la bomba di Milton Doyle che vale l'overtime tra Murcia e Nizhny; alla 1 la super schiacciata in contropiede di Tashawn Thomas dell'Hapoel Gerusalemme.