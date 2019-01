Top 10: le migliori giocate dell'11a giornata di Champions League

16 visualizzazioni | 01:53

La Champions League entra nel vivo ma lo spettacolo non diminuisce! Due i giocatori della Virtus Bologna in Top 10, M'Baye alla 7 e Kelvin Martin alla 3 con due super schiacciate contro Medi Bayreuth. In vetta però c'è Chase Fieler col suo canestro della vittoria per Ostenda in casa della Petrol Olimpija.