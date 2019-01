VIDEO - Punter in versione raccattapalle! La stella della Virtus Bologna si sacrifica e sale in tribuna

178 visualizzazioni | 00:55

Kevin Punter è la stella della Segafredo Virtus Bologna ma se c'è da recuperare il pallone, non si tira indietro! L'americano infatti supera la prima fila e sale in tribuna per riprendersi la palla, schizzata tra il pubblico dopo la fortuita deviazione di piede di Sanon.