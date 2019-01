Niente lieto fine per Bologna! Da -10 a -1 ma Punter sbaglia il tiro della vittoria

191 visualizzazioni | 01:26

Una partita in rincorsa per la Segafredo Virtus Bologna che cede in casa contro il Besiktas. Sotto di 22 punti all'intervallo, a -16 al 30' e a -10 a 2 minuti dalla fine: i bianconeri però non mollano mai, risalgono e hanno anche il tiro per vincere, Punter però fallisce la conclusione dall'arco sulla sirena.