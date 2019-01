Keifer Sykes da record! I 43 punti col Banvit sono record per la Champions League

187 visualizzazioni | 00:56

Purtroppo non sono bastati ad Avellino per vincere in Turchia contro il Banvit ma la prestazione di Keifer Sykes è unica! Il playmaker americano realizza 43 punti, il nuovo record per la Champions League, meglio dei 42 di Jimmy Baron (Neptunas) e Martin Zeno (Oradea) nel 2016-17, l'annata inaugurale del torneo. Sykes ha aggiunto anche 4 rimbalzi e 7 assist.