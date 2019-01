Highlights: Umana Reyer Venezia-Telekom Baskets Bonn 69-73

48 visualizzazioni | 03:10

Venezia spreca una grande occasione per guadagnarsi con tre giornate d'anticipo il pass per i playoff, perdendo in casa contro Bonn. Tutto rimandado quindi per la Reyer, che ha ancora due giornate per conquistare il passaggio del turno. A nulla sono serviti i 17 punti di un super positivo Deron Washington.