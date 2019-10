Highlights: Türk Telekom-Banco di Sardegna Sassari 64-56

9 visualizzazioni | 02:54

La trasferta in Turchia, ad Ankara, è amara per il Banco di Sardegna Sassari, che paga soprattutto le percentuali al tiro. Al Banco di Sardegna non bastano i 18 punti (con 9 rimbalzi e 4 assist) di Evans. Pesano, in negativo, le percentuali al tiro: 31% da 2, 21% da 3.