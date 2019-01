Highlights: Sidigas Avellino-UCAM Murcia 57-63

84 visualizzazioni | 02:50

Dopo 7 vittorie di fila tra campionato e coppa si ferma la corsa della Sidigas Avellino, sconfitta al PaladelMauro dall'UCAM Murcia, capolista del gruppo A e unica formazione con un record di 10-1 in Champions. Non bastano i 15 punti di Sykes e i 10 con 11 rimbalzi di Young; per Murcia spiccano i 15 di Doyle e i 12 di Rojas.