Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Petrol Olimpija 87-84

110 visualizzazioni | 02:54

Dopo due sconfitte di fila in Europa, sei nelle ultime nove uscite considerando anche il campionato, la Segafredo Virtus Bologna si rialza in Champions battendo non senza faticare la Petrol Olimpija. Si tratta dell'ottava vittoria per i bianconeri che restano al comando del gruppo D con un record di 8-2.