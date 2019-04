Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Nanterre 73-58

183 visualizzazioni | 03:38

La Segafredo di Djordjevic vince 73-58 al PalaDozza, recupera il -8 patito una settimana fa in Francia e stacca il pass per l'atto finale della Champions League. Le V Nere vanno fino in fondo a 10 anni di distanza dall'ultima partecipazione ad una coppa continentale, quando vinsero l'EuroChallenge 2008-09 con la Final Four a Casalecchio. Brilla Amath M'Baye, decisivo con 16 punti.