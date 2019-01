Highlights: Segafredo Virtus Bologna-Besiktas Sompo Japan 70-71

14 visualizzazioni | 03:11

Si ferma a due la striscia positiva in Champions della Segafredo Virtus Bologna che perde al PalaDozza contro il Besiktas. La squadra di Pino Sacripanti resta al comando del gruppo D con un record di 9-4, davanti a Patrasso e proprio ai turchi, terzi con 7-5. La Segafredo paga il 5 su 26 da tre (0 su 18 per iniziare) e non bastano i 17 punti di Punter e i 16 di Taylor.