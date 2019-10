Highlights: JDA Digione-Happy Casa Brindisi 95-79

10 visualizzazioni | 02:41

Seconda trasferta e seconda sconfitta per la Happy Casa Brindisi che, dopo il ko di Klaipeda, perde anche in Francia col Digione, primo nel girone D a punteggio pieno. La squadra di Frank Vitucci tiene botta per un tempo (43-41) e poi in avvio di terzo quarto perde definitivamente contatto, sprofondando anche a -21 prima del 95-79 finale.