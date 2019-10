Highlights: Happy Casa Brindisi-Telekom Baskets Bonn 76-75

2 visualizzazioni | 02:48

L’Happy Casa Brindisi conquista il primo successo in Basketball Champions League e lo fa in extremis col canestro vincente di Tyler Stone. Sontuosa prova di Banks (31 punti e 9 rimbalzi, con 10/14 al tiro), ma ottime prove anche di Stone e Zanelli, specie nell’ultima frazione di gioco: 8 punti a testa e canestro della vittoria, come già ricordato, per il lungo.