Highlights: Happy Casa Brindisi-PAOK Salonicco 93-91

visualizzazione | 03:05

Dopo tre sconfitte di fila la squadra di Fran Vitucci supera i greci di Salonicco al PalaPentassuglia e resta in corsa per accedere alla seconda fase in Champions League. In un finale punto a punto decisivi lo 0 su 2 ai liberi di Bobby Brown e la successiva bomba di Tyler Stone, il migliore dei suoi con 20 punti e 7 rimbalzi.