Highlights: Casademont Saragozza-Happy Casa Brindisi 96-93 d2ts

6 visualizzazioni | 02:55

La squadra di Vitucci è sconfitta in Spagna 96-93 in doppio overtime nell'ultimo turno della fase d'andata del girone D ed è penultima con un bilancio di 3-4. L'assenza del capitano Banks pesa tantissimo, non bastano i 13 punti di Zanelli e i 27 con 19 rimbalzi di Stone. Saragozza guidata dai 21 del canadese Dylan Ennis.