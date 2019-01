Highlights: Anwil Wloclawek-Sidigas Avellino 62-72

11 visualizzazioni | 02:55

Prosegue l'ottimo momento della Sidigas Avellino che, reduce da 4 vittorie di fila in campionato, si impone anche in Polonia contro l'Anwil. E' il settimo successo in Champions per la Scandone che si avvicina sempre più al passaggio del turno: sugli scudi Caleb Green e Demetris Nichols, 17 e 16 punti rispettivamente.