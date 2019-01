Aradori è chirurgico e la Virtus Bologna supera la Petrol Olimpija

83 visualizzazioni | 00:59

Vittoria molto difficile per la Segafredo Virtus Bologna che deve sudare parecchio per avere la meglio della Petrol Olimpija fanalino di coda del girone. Serve un chirurgico Pietro Aradori, top scorer con 17 punti, 4 triple, 3 rimbalzi e 5 assist, per guidare i bianconeri all'ottava vittoria stagionale in Champions!