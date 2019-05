Policlinc Run: anche Magrini, Meneghin e Canè per aiutare la ricerca

3 visualizzazioni | 00:30

Discovery Italia con DISCOVERY FOR GOOD è media partner della Policlinic Run, la corsa non competitiva che si terrà domenica 26 maggio all’interno del palco di City Life - Milano, per sostenere progetti legati alla donazione e al trapianto di organi, te, tessuti e cellule, organizzata da Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano in partnership con AIDO.