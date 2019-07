VIDEO - Larissa Iapichino come mamma Fiona May: oro nel salto in lungo agli Europei U20

Gioia incredibile per il salto in lungo italiano con Larissa Iapichino che conquista la medaglia d'oro grazie alla distanza di 6.58 mt. Emozione incontenibile anche per i genitori Fiona May e Gianni Iapichino che si stringono in un abbraccio bellissimo.