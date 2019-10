Eliud Kipchoge è nella storia: il keniano corre la distanza della maratona sotto le 2 ore!

19.096 visualizzazioni | 02:09

In una corsa organizzata a Vienna da Ineos con una staffetta di lepri di lusso tra cui Lagat, Centrowitz e i tre fratelli Ingebrigtsen e con un segnalatore laser per indicare la traccia per il record, Kipchoge ce la fa e corre i 42 km in 1:59:40. Non è un tempo ufficiale, ma è comunque storia!