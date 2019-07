VIDEO - Edoardo Scotti d'oro nei 400 agli Europei Under 20: che dominio!

6.430 visualizzazioni | 02:09

Il velocista lodigiano classe 2000 Edoardo Scotti d'oro nei 400 agli Europei Under 20 di Boras: che dominio per l'azzurro che taglia il traguardo in solitaria.