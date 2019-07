Dall'episodio di razzismo nel 2018 all'oro alle Universiadi: il riscatto di Daisy Osakue

9.333 visualizzazioni | 01:33

La prima medaglia per l’Italia dell’atletica leggera alle Universiadi 2019 la porta in dote Daisy Osakue che trionfa nel lancio del disco ritoccando il personale, portandolo a 61,69 metri e migliorando di 34 cm. Per la 23enne torinese, che l'anno scorso fu ferita dal lancio di un uovo a Moncalieri e rischiò di saltare l'Europeo, si tratta della settima prestazione italiana di tutti i tempi.