VIDEO - Bronzo al fotofinish per Elisa Ducoli. L'azzurra è terza nei 3.000 agli Europei Under 20

Elisa Ducoli conquista una preziosa medaglia di bronzo nei 3000 metri agli Europei Under 20 di Boras, in Svezia. L'azzurra resiste alla rimonta della finlandese Blomqvist ed è terza per 2 centesimi; oro alla polacca Dudek, argento per la portoghese Machado.