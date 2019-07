VIDEO - Mauro De Filippis è argento mondiale nel trap, si arrende in finale a Coward-Holley

Il britannico Matthew John Coward-Holley si laurea campione del mondo di trap battendo in finale il nostro Mauro De Filippis con il punteggio di 45-39. Bronzo per il kuwaitiano Khaled Almudhaf, mentre l'altro azzurro Valerio Grazini chiude in quinta posizione.